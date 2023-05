Arcelormittal : 25 millions d'actions annulées

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce que 25 millions de ses propres actions ont été annulées vendredi dernier, dans le but de maintenir le nombre d'actions propres auto-détenues par le géant de la sidérurgie 'à des niveaux appropriés'.



Cette annulation prend en compte les actions achetées dans le cadre du programme de rachat de 60.431.380 actions annoncé le 29 juillet 2022 et finalisé le 31 mars 2023. A la suite de cette annulation, ArcelorMittal aura 852.809.772 actions en circulation.



