ARCELORMITTAL : Un large canal baissier fait sens

(BFM Bourse) - ARCELORMITTAL constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 2K93S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 27 € et d’échéance courte au 18/03/2022. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 24 juin, le titre est engagé dans un très vaste canal baissier, que nous avons représenté en noir et en pointillés sur le graphique ci-dessous. Il témoigne à la fois d'un manque de fédération, d'un questionnement bien plus ample, par une incapacité à créer de nouveaux sommets intermédieras: les points hauts des 13 août, 1er novembre et 17 décembre dessine une entrée en tendance baissière au sens de Dow . La position du sous-jacent, en sommet de canal, invite à la couverture avec l'outil sélectionné.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 2K93S, sur ARCELORMITTAL, à 1.020 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 23.510 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 29.260 €.

Le conseil WARRANT Achat à 1.02 € PUT Objectif : 23.510 € Stop : 29.260 € Mnemo : 2K93S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 27.00 € Echéance : 18/03/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime