APPLE : Le reflux n'est probablement pas pleinement exprimé

(BFM Bourse) - APPLE constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 9P72S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 87.5 $ et d’échéance courte au 18/12/2020. L'effet de levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Il n'est naturellement pas ici question de mettre en doute la puissance du trend primaire (tendance de fond) de l'action Apple, sous-jacent du put warrant proposé ce matin, en guise de couverture. Mais de réaliser qu'une poursuite des dégagements de court terme est largement possible. Depuis le 02 septembre et la formation d'une structure en englobante baissière, les volumes se sont accélérés sur les séances de baisse. L'absence de réaction de contestation les 04, 08 et 09 septembre est révélatrice du caractère moins inconditionnel des actes d'achats et de renforcement. Une vague de correction s'est alors dessinée. Un nouvel épisode au sein de cette vague a débuté le 10 septembre, de nouveau sur englobante baissière, doublée cette fois-ci d'un marubozu noir. L'objectif, dans le cadre de la présente opération, pourra être défini par la borne basse de l'ample gap haussier du 31 juillet, à 96,30$.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 9P72S, sur APPLE, à 0.530 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 96.310 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 110.210 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.53 € PUT Objectif : 96.310 € Stop : 110.210 € Mnemo : 9P72S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 87.50 € Echéance : 18/12/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime