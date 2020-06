APPLE : Vers un légitime mouvement de reprise de souffle

(BFM Bourse) - APPLE constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs. L’outil sélectionné est le warrant Put X232Z émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 300 $ et d’échéance courte au 18/12/2020. L'effet de levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que le "retracement" post crise boursière a été linéaire, intégral, sans hésitation, et avec deux gaps haussiers amples, et des volumes très puissants en première partie de contestation, le mouvement s'essouffle légitimement sous les points hauts historiques, après comblement du gap baissier de rupture du 24 février, gap que l'on retrouve sur grand nombre d'actions. La création de points hauts se fait de plus en plus poussive, et sans aucune motivation. L'indice RSI est à ce titre une alerte précieuse. Avis négatif de très court terme.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique X232Z, sur APPLE, à 0.940 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 301.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 327.230 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.94 € PUT Objectif : 301.000 € Stop : 327.230 € Mnemo : X232Z Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 300.00 € Echéance : 18/12/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime