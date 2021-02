APPLE : Sélection d'un call sur le géant de l'électronique grand public

(BFM Bourse) - APPLE constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call GV85V émis par VONTOBEL, de prix d’exercice 140 $ et d’échéance courte au 17/09/2021. Le levier est proche de 9.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action APPLE permet d'identifier une tendance haussière à court terme comme à moyen et long terme. L'action parvient à inscrire régulièrement et facilement de nouveaux points hauts, et les phases de respiration sont saines, rarement suivies de corrections marquées. Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un canal haussier sur les cours de l'action APPLE. Nous avons représenté graphiquement ce corridor ascendant en noir et en pointillés sur le graphique ci-dessous. Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 100 jours (en orange) fait office de support pour les cours.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par VONTOBEL et de code mnemonique GV85V, sur APPLE, à 1.060 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 150.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 128.700 $.

Le conseil WARRANT Achat à 1.06 € CALL Objectif : 150.000 € Stop : 128.700 € Mnemo : GV85V Emetteur : VONTOBEL Strike : 140.00 € Echéance : 17/09/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime