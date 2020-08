Apple : Wedbush envisage un cours à 700 dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur Apple, qu'il rehausse de 515 à 600 dollars, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur la valeur.



S'il reconnaît que l'épidémie de Covid-19 et l'environnement économique sont susceptibles de peser sur la demande à court terme, le courtier estime qu'Apple va bénéficier - au cours des 12 à 18 prochains mois - d'une opportunité qui ne se présente 'qu'une fois par décennie'.



Selon les calculs de Wedbush, ce sont effet 350 millions d'appareils sur les 950 millions d'iPhones écoulés à travers le monde par le groupe de Cupertino qui pourraient prochainement faire l'objet d'un renouvellement de gamme.



Dans ces conditions, le broker établit un nouvel objectif favorable ('bull case') de 700 dollars, représentant un potentiel haussier de près de 40% par rapport aux niveaux actuels.



