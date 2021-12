Apple : Morgan Stanley relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mardi son objectif de cours sur Apple, qu'il porte de 164 à 200 dollars, tout en maintenant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



S'il se dit prudent sur le secteur des équipements technologiques à l'approche de la nouvelle année, le bureau d'études estime que la firme à la pomme devrait bénéficier d'un mouvement de 'fuite vers la qualité' (flight to quality) avec le lancement de nouveaux produits liées à la réalité augmentée (AR) dans le courant de l'année prochaine.



A plus court terme, Morgan Stanley estime que les performances de l'iPhone et de l'App Store devraient surprendre favorablement le marché, ce qui le conduit à revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices pour le trimestre clos en décembre.



