Apple : Le titre profite d'une analyse positive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en hausse de près de 1% à la Bourse de New York. Crédit Suisse a relevé son objectif de cours sur Apple à 120 dollars, en indiquant que les ventes d'iPhone 12 Pro à marge plus élevée seront plus importantes que ce que l'analyste avait initialement prévu.



Le suivi des résultats de l'iPhone 12 montre une tendance claire vers un mix d'iPhone 12 Pro meilleur que prévu, a déclaré Credit Suisse dans une note de recherche.



L'analyste a également relevé ses prévisions pour les gammes Mac et iPad afin de tenir compte de la progression de la tendance à l'apprentissage à distance et des préférences en matière de travail à domicile.



Credit Suisse a toutefois indiqué que l'action se négocie avec une prime de 43% par rapport au S&P 500, soit environ 2,5 fois plus que la moyenne, ce qui signifie que l'évaluation laisse peu de place à l'erreur. L'analyste conserve donc un conseil 'neutre' sur le titre Apple.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.