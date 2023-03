Antin : Une coentreprise pour le recyclage de pneumatiques

(CercleFinance.com) - Scandinavian Enviro Systems et Antin Infrastructure Partners, par le biais de sa plateforme NextGen, annoncent la création d'une coentreprise qui 'deviendra le premier groupe de recyclage de pneumatiques à l'échelle industrielle au monde'.



Elle prévoit d'installer plusieurs usines à travers l'Europe, avec une capacité totale permettant de recycler jusqu'à un million de tonnes de pneus en fin de vie par an d'ici 2030. La première usine, située en Suède, devrait être entièrement opérationnelle d'ici 2025.



'Soutenu par Michelin, ce nouvel acteur européen innovant permettra d'accélérer la transition vers l'économie circulaire de l'industrie du pneumatique', explique Antin, qui sera l'actionnaire majoritaire de la coentreprise.



