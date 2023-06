Antin : Offre publique d'achat sur l'espagnol Opdenergy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'achat sur Opdenergy, un producteur espagnol d'énergies renouvelables, avec l'intention de le retirer de la cote.



Le fonds d'investissement, spécialisé dans les infrastructures, indique qu'il prévoit d'offrir 5,85 euros par action, soit une prime de 46% sur le cours de clôture de vendredi.



Antin explique que le rachat va lui permettre d'étoffer son portefeuille stratégique de prises de participations dans le secteur des énergies renouvelables en Europe et en Amérique du Nord.



Dans un communiqué, le groupe souligne que l'opération reflète aussi sa volonté de devenir un 'champion' de la transition énergétique.



Entré en Bourse l'an dernier, Opdenergy, qui développe, construit et exploite des projets liés aux énergies renouvelables, est principalement présent sur les marchés espagnol, américain, chilien, italien et mexicain.



L'offre devrait être suivi d'une procédure de retrait de la cote.



En début de matinée, l'action Opdenergy grimpait de 43% en Bourse de Madrid alors que Generali grappillait 0,3% à Paris.



