Amundi : Rachat des parts de BNP Paribas AM dans Fund Channel

(CercleFinance.com) - Amundi annonce le rachat de la participation de 49,96% à BNP Paribas Asset Management au capital de Fund Channel, pour redevenir dès le début 2021 actionnaire à 100% de la plateforme de distribution de fonds, sous réserve de l'accord des autorités compétentes.



Amundi et Fund Channel réaffirment leurs ambitions pour la plateforme dans le métier des services à la distribution de fonds et visent un taux de croissance de +15% annuel. Fund Channel affiche déjà 200 milliards d'euros d'encours intermédiés.



'Amundi entend développer l'offre de Fund Channel pour confirmer son rôle d'acteur incontournable de la distribution de fonds', explique Guillaume Lesage, président de Fund Channel et directeur du pôle opérations, services et technologies d'Amundi.



