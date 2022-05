Amoeba : Malte dit non au biocide d'Amoeba pour les tours de refroidissement

(BFM Bourse) - Une semaine après le feu vert de l'Autriche sur ses pesticides naturels, Amoeba annonce la non-approbation de Malte pour sa substance active biocide pour le territoire européen mais dans une autre indication. La société française ne s'attendait pas à une telle décision, provoquant chez ses équipes de la "déception et du désarroi".

Gros coup dur pour Amoeba. La greentech française subit un revers de taille mercredi alors que Malte recommande la non-approbation de la substance active biocide "Willaertia magna C2c Maky", pour un usage biocide dans les tours de refroidissement en Europe. Pourtant, tous les espoirs étaient permis pour Amoeba une semaine après l'avis favorable rendu par l'agence sanitaire autrichienne sur cette même substance active mais cette fois-ci pour la protection des cultures.

L’autorité autrichienne confirmait ainsi l’efficacité de la substance active et son absence d’effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement dans le cadre d’une utilisation conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation. Sur la base de son examen, l'Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) a recommandé son approbation pour une utilisation en protection des plantes sur le territoire européen.

Introduite en Bourse en 2015, cette société originaire de Chassieu, dans l'agglomération lyonnaise, développait au départ un produit biocide visant à éliminer le risque bactérien présent dans l'eau (légionelle, pseudomonas, listeria...) fondé sur une amibe, c'est-à-dire un micro-organisme unicellulaire capable de phagocyter les bactéries, afin de réduire voire éliminer les traitements chimiques traditionnellement utilisés. Puis après quelques revers réglementaires, Amoeba a alors pivoté vers une forme pulvérulente -composée d’amibes "lysées", c’est-à-dire mortes et broyées- en tant que produit de protection des cultures, en dévoilant en 2019 de premières études encourageantes sur le mildiou de la vigne.

Un résultat "teinté d'incompréhension"

L'autorité maltaise est loin de rejoindre l'avis de son homologue autrichien. Sur base du dossier de demande d’approbation de la substance active biocide "Willaertia magna C2c Maky", Malte a conclu dans son projet de rapport que la substance active n’est pas susceptible de satisfaire aux critères d’approbation, "considérant que l’efficacité innée n’a pas été suffisamment démontrée et qu’un effet cheval de Troie ne peut être exclu dans des conditions réalistes d’utilisation".

L'autorité maltaise recommande donc aux autres Etats-Membres de l'Union Européenne et à l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) que "la substance ne soit pas approuvée, et donc non inscrite sur la liste des substances actives biocides autorisées."

La recommandation de non-approbation par Malte est "un résultat teinté d’incompréhension", s'émeut Amoeba, qui avance que l’effet Cheval de Troie pointé par Malte "est purement hypothétique et n’a jamais été caractérisé comme un danger". "La décision défavorable de l’autorité maltaise suscite pour Amoeba et ses équipes de la déception et du désarroi. Cette conclusion va à l’encontre des objectifs de la Commission Européenne qui vient de publier sa feuille de route sur la restriction des substances chimiques nocives", déclare Fabrice Plasson, Président Directeur Général d’Amoeba.

Les autres Etats membres vont en effet prendre connaissance du rapport maltais et transmettre leurs conclusions à la Commission européenne, qui publiera son propre rapport d'examen et le règlement portant exécution d'ici aux environs du troisième trimestre 2023, selon le calendrier estimatif présenté par Amoeba. Ensuite les décisions ciblées des Etats-membres (par exemple pour tel type de culture) interviendront plutôt à horizon 2024.

Demandes aux Etats-Unis et au Canada en cours d’instruction

Amorba précise que la demande d'approbation de la substance active biocide, l'amibe vivante "Willaertia magna C2c Maky", et des produits biocides la contenant, déposée en avril 2021 auprès de l'Agence américaine de Protection de l'Environnement, l'US EPA (US Environmental Protection Agency), est toujours en cours d'instruction. Les conclusions sont attendues pour mi-2022. Au Canada, le dossier de demande d'homologation de la substance active et des produits biocides la contenant, soumis en 2019, est en cours d'évaluation. La décision de l'agence canadienne pourrait être communiquée durant l'année 2022.

Amoeba explique poursuivre "en parallèle le développement de son application biocontrôle, notamment grâce aux collaborations avec ses partenaires et d'autres acteurs majeurs du secteur de la protection des plantes à travers de nouvelles campagnes d'essais au champ."

En Bourse, la décision de l'autorité maltaise est logiquement mal accueillie, le titre Amoeba lâchant 16,44% à 0,61 euro vers 14h05. Le rebond du titre faisant écho au feu vert de l'autorité autrichienne a été totalement gommé à ces niveaux de cours.

Sabrina Sadgui

