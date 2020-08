Amgen inc : Va remplacer Pfizer au sein du Dow Jones

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amgen, le géant américain des biotechnologies, va faire son entrée dans le Dow Jones la semaine prochaine à la place de Pfizer, a annoncé lundi S&P Dow Jones Indices.



La décision du gestionnaire d'indices peut sembler contre-intuitive alors qu'Amgen affichait mardi une valeur boursière de 144 milliards de dollars, à comparer avec une capitalisation de 211 milliards pour Pfizer.



L'arbitrage de S&P Dow Jones Indices s'inscrit toutefois dans le cadre de changements plus structurels opérés en perspective de la division par quatre du nominal de l'action Apple cette semaine, appelée à réduire le poids du secteur technologique au sein de l'indice.



Ce grand chambardement verra également Salesforce.com et Honeywell faire leur entrée au sein de l'indice, en lieu et place d'ExxonMobil et Raytheon.



Le titre Amgen était en hausse de près de 5% mardi matin. Celui de Pfizer perdait lui plus de 2%.



