Amgen inc : Croissance de 15% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Amgen a publié jeudi soir un BPA non GAAP en augmentation de 15% au titre du troisième trimestre 2022, pour s'établir à 4,70 dollars, et une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 4,2 points de pourcentage, à 52,5%.



Les revenus totaux du groupe de santé ont se sont tassés de 1% à 6,7 milliards de dollars, une croissance des volumes de 8% ayant été contrebalancée principalement par une baisse de 5% du prix de vente net et un effet négatif de 2% des taux de change.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Amgen indique réviser ses prévisions, pour viser désormais un BPA compris entre 17,25 et 17,85 dollars sur une base non-GAAP, ainsi que des revenus totaux dans une fourchette allant de 26 à 26,3 milliards de dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel