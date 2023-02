Amgen inc : BPA ajusté en hausse de 27% en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'exercice 2022, Amgen a vu son chiffre d'affaires progresser de 1%, à 26,32 milliards de dollars.



L'EBIT ajusté bondit de 21% par rapport à 2022, à 12,7 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté atteint 9,57 milliards de dollars, en hausse de 20%.



En 2022, le BPA ajusté s'établit ainsi à 17,69$, soit une hausse de 27%.



Au 4e trimestre, les chiffres étaient un peu plus mitigésavec un chiffre d'affaires de 6,84 milliards de dollars, stable par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT ajusté trimestriel est également resté stable, à 3 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté a reculé de 11%, à 2,2 milliards de dollars. Le BPA trimestriel ajusté est ainsi ressorti à 4,09 $ contre 4,4 $ un an plus tôt, soit un recul de 11%.



' Nous avons exécuté efficacement en 2022, en générant une forte croissance des volumes, en faisant progresser de nombreux médicaments de première classe dans notre portefeuille et en restant sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de croissance à long terme ', a déclaré Robert A. Bradway, président-directeur général.



' L'acquisition annoncée d'Horizon Therapeutics, que nous prévoyons de finaliser au cours du premier semestre de cette année, représente une formidable opportunité de servir davantage de patients et de renforcer notre profil de croissance', ajoute le responsable.



