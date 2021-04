Amgen inc : Baisse de 12% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Amgen a publié mardi soir, au titre des trois premiers mois de 2021, un BPA ajusté en baisse de 12% à 3,70 dollars, manquant sensiblement que le consensus de marché, et un profit opérationnel ajusté en repli de 10% à 2,86 milliards.



Les revenus du laboratoire biopharmaceutique se sont tassés de 4% à 5,9 milliards de dollars, des prix nets de ventes plus faibles ayant plus que contrebalancé une augmentation des volumes, ce que le groupe attribue à un effet négatif de la Covid-19.



Néanmoins, la direction d'Amgen confirme anticiper pour l'ensemble de l'année 2021, des fourchettes cibles allant de 16 à 17 dollars pour le BPA ajusté et de 25,8 à 26,6 milliards de dollars pour les revenus.



