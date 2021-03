Amgen inc : Acquisition de Five Prime Therapeutics

(CercleFinance.com) - Amgen annonce un accord pour l'acquisition de Five Prime Therapeutics, une société de biotechnologie en phase clinique axée sur le développement d'immuno-oncologie et de thérapies ciblées contre le cancer.



Le laboratoire propose 38 dollars par action Five Prime en espèces, ce qui représente une valeur des fonds propres d'environ 1,9 milliard de dollars. La transaction devrait être close d'ici la fin du deuxième trimestre et est assujettie aux conditions habituelles.



Cette acquisition apportera à Amgen le pipeline novateur de Five Prime, notamment bemarituzumab, un programme prêt pour la phase III et premier de sa catégorie pour le cancer gastrique, la troisième cause de mortalité par cancer dans le monde.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel