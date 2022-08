Amgen inc : Accord pour fera l'acquisition de ChemoCentryx

(CercleFinance.com) - Amgen annonce avoir conclu un accord définitif en vertu duquel il fera l'acquisition de ChemoCentryx pour 52 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 3,7 milliards de dollars.



Société biopharmaceutique axée sur les thérapies par voie orale pour traiter les maladies auto-immunes, les troubles inflammatoires et le cancer, ChemoCentryx détient en particulier Tavneos, un médicament de première classe pour la vascularite associée à l'ANCA.



Elle possède aussi trois candidats médicaments à un stade précoce qui ciblent d'autres maladies inflammatoires et un inhibiteur du point de contrôle buccal pour le cancer. Soumise aux conditions usuelles, la transaction devrait être conclue au quatrième trimestre.



