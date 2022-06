American express : Une carte de crédit en métal de Boeing 747

(CercleFinance.com) - American Express annonce le lancement de la toute première carte de crédit constituée à partir du métal provenant d'un Boeing 747, en partenariat avec Delta Airlines.



Ce modèle de carte, proposé en édition limitée, est ainsi composé à 25 % de métal du Delta Ship #6307, un Boeing 747 qui a été retiré de la flotte de la compagnie aérienne.



'L'idée de fabriquer une carte de crédit en métal à partir de métal d'avion a commencé il y a des années', explique Dwight James, senior vice-président en charge de l'engagement et de la fidélité des clients chez Delta Airlines et directeur général de Delta Vacations.



'L'héritage du 747 se perpétue pour une nouvelle génération de voyageurs Delta grâce à cette carte de crédit unique en son genre que nos membres seront fiers de garder dans leur portefeuille', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

