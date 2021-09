American express : Porté par un relèvement de recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action American Express s'inscrit en nette hausse jeudi à la Bourse de New York après que Bank of America a relevé sa recommandation sur le titre.



L'intermédiaire - qui affiche désormais une opinion 'neutre' sur AmEx - justifie son conseil en indiquant que le titre affiche un profil risque/rendement plus équilibré après sa récente sous-performance.



Au cours des trois derniers mois, le titre a reculé de 2,3%, alors que l'indice Dow Jones s'est apprécié dans le même temps de 2,3%.



BofA souligne par ailleurs que l'impact du variant Delta sur les dépenses de consommation s'est révélé jusqu'ici très limité et que l'émetteur de cartes de crédit continue d'accueillir de nouveaux membres.



L'analyste rehausse ainsi son objectif de cours à 169 dollars, tout en reconnaissant que la menace d'une prochaine hausse d'impôts constitue aujourd'hui un facteur de risque pour le groupe de services financiers.



L'action American Express s'adjuge actuellement 1,5%, après avoir pris près de 2% en début de matinée.



