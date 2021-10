American express : Mieux que prévu au troisième trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - American Express a publié vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, l'émetteur américain de cartes de crédit ayant bénéficié de la hausse des dépenses des consommateurs et des PME dans un contexte de reprise de l'économie.



Le groupe new-yorkais a fait état d'un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars pour son troisième trimestre, soit 2,27 dollars par action, contre 1,1 milliard de dollars (1,30 dollar par titre) un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires net a, lui, progressé de 25% à 10,9 milliards de dollars sur la période.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 1,80 dollar pour un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars.



Dans son communiqué, AmEx note que les dépenses des détenteurs de ses cartes, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, ont augmenté de 19% au cours du trimestre.



Le groupe met également en avant sa stratégie visant à améliorer son positionnement auprès des petites entreprises et à séduire les clients issus des générations 'Millenial' et 'Z', dont les dépenses sur les cartes AmEx ont grimpé de 38% par rapport à leurs niveaux de 2019.



Le titre American Express gagnait près de 2% vendredi dans les échanges d'avant-Bourse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.