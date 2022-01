American express : Hausse de 24% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - American Express publie un bénéfice net en augmentation de 20% à 1,72 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2021, soit un BPA de 2,18 dollars (+24%), pour des revenus nets de dépenses d'intérêts accrus de 30% à plus de 12,1 milliards.



'Notre stratégie d'investissements nous a permis d'atteindre des niveaux records de dépenses de détenteurs de cartes et d'accroitre les acquisitions de nouvelles cartes', souligne le PDG du groupe de solutions de paiements, Stephen J Squeri.



Affichant sur l'ensemble de 2021 un BPA de 10,02 dollars et une croissance de 17% de ses revenus, American Express anticipe, pour l'exercice qui commence, des fourchettes cibles allant respectivement de 9,25 à 9,65 dollars et de 18 à 20%.



