American express : Baisse de 8% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - American Express dévoile un bénéfice net de 1,96 milliard de dollars, soit 2,57 dollars par action, au titre du deuxième trimestre, comparativement à un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars, ou 2,80 dollars par action, un an auparavant.



Les revenus nets des charges d'intérêts se sont accrus de 31% à 13,4 milliards, surtout grâce à la croissance des dépenses des titulaires de cartes, mais les dépenses ont augmenté de 32% et les provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 410 millions.



'Nous avons connu des niveaux records de revenus et de dépenses des membres titulaires de carte, reflétant la solidité de notre clientèle mondiale et la dynamique continue de l'ensemble de nos activités', commente le PDG Stephen J Squeri.



