American express : Accord de collaboration avec Goldman Sachs

(CercleFinance.com) - American Express a officialisé mercredi un accord de collaboration avec Goldman Sachs dans le domaine des solutions de paiement à destination des grandes entreprises.



Dans un communiqué, les deux groupes financiers expliquent vouloir mettre en place une plateforme intégrée en mode 'cloud' offrant diverses options de paiement, en plus de la fourniture de données et d'outils analytiques.



Ensemble, AmEx et Goldman ont l'intention de définir un 'nouveau standard' en matière de transactions bancaires pour les entreprises en évitant notamment le recours à de multiples plateformes et à de longs procédés de paiement.



Concrètement, les cartes virtuelles d'American Express seront désormais intégrées à la plateforme TxB, le service de Goldman Sachs consistant à fournir aux clients des solutions pour leurs opérations de trésorerie quotidiennes et à optimiser leurs fonds de roulement.



L'offre commune devrait être disponible à partir du début de l'année 2022.



