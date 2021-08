Amazon.com : Vers un nouveau centre de distribution en Floride

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce qu'il prévoit d'ouvrir en 2022 un centre de distribution d'environ 93.000 m2 à Port St Lucie, dans l'Est de la Floride, centre qui créera plus de 500 nouveaux emplois à temps plein.



Les employés de ce centre saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de grande taille, tels que des équipements sportifs, de l'ameublement de patio, des kayaks ou encore des vélos.



