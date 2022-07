Amazon.com : Va conformer ses pratiques aux règles de l'UE

(CercleFinance.com) - À la suite d'un dialogue avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs, Amazon s'est engagée à mettre ses pratiques d'annulation en conformité avec les règles de l'UE en matière de protection des consommateurs.



La plateforme permettra aux consommateurs de l'UE et de l'EEE de se désabonner d'Amazon Prime en seulement deux clics, au moyen d'un bouton 'annuler' bien visible et sans équivoque.



Cette modification était nécessaire pour respecter lesrègles de l'UE en matière de protection des consommateurs, et notamment ladirective sur les pratiques commerciales déloyales.





