Amazon.com : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé lundi qu'il abaissait son objectif de cours sur Amazon, qui se trouve ramené de 4.300 à 4.100 dollars, en raison de l'augmentation de la masse salariale du géant de l'Internet.



Dans une note de recherche, le bureau d'études fait remarquer que les effectifs des centres logistiques américains du groupe sont passés de 500.000 à 700.000 sur les neuf premiers mois de l'année.



Dans le même temps, souligne-t-il, le salaire moyen horaire (avantages sociaux inclus) a, lui, été revalorisé de 18,8 à 21,8 dollars.



Morgan Stanley - qui maintient son conseil 'surpondérer' sur le titre - craint que ces pressions salariales pèsent - à terme - sur sur les résultats du groupe.



Plus globalement, l'analyste s'attend à ce que le titre évolue sans grande tendance en attendant une ré-accélération de ses performances financières, prévue dans le courant de la première moitié de 2022.



'Nous estimons que des résultats moins bons que prévu et le ralentissement du chiffre d'affaires pourraient pénaliser la capacité d'Amazon à surperformer lors du cycle économique actuel', prévient-il dans l'étude.



Suite à ces commentaires, l'action Amazon accusait un repli de plus de 2% lundi en début de séance à la Bourse de New York.



