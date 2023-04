Amazon.com : Les perspectives d'AWS inquiètent, le titre recule

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec un repli de plus de 3%, Amazon accuse vendredi l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500, ses bons résultats trimestriels étant éclipsés par la crainte d'un ralentissement de la croissance d'AWS, sa division-phare.



Le groupe de commerce électronique a annoncé hier soir qu'Amazon Web Services, son pôle d'informatique dématérialisée ('cloud'), avait vu son bénéfice opérationnel baisser à 5,1 milliards de dollars sur le premier trimestre, contre 6,5 milliards un an plus tôt.



La croissance des ventes de la division a par ailleurs nettement ralenti, avec des ventes en hausse de 16% sur les trois premiers mois de 2023, contre +20% au quatrième trimestre et +27% au troisième trimestre 2022.



Face à ces chiffres, les investisseurs s'interrogent sur la capacité d'Amazon à tenir la cadence face au risque d'une récession aux Etats-Unis, qui pourrait se traduire par une contraction des dépenses technologiques des entreprises.



Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la parution des résultats, l'équipe de direction a elle-même reconnu que la croissance d'AWS avait encore décéléré de cinq points de base au mois d'avril, ce qui correspond à un rythme de croissance de 11%.



Sur ce point, le groupe de Seattle souffre de la comparaison avec ses principaux concurrents dans le 'cloud', à savoir Microsoft et Google, dont les performances ont agréablement surpris les investisseurs cette semaine.



Pour le reste, les résultats d'Amazon au premier trimestre se sont avérés bien meilleurs que prévu: le chiffre d'affaires s'est accru de 9% à 127,4 milliards de dollars, contre un consensus de 123,5 milliards.



Quant au bénéfice net, il s'est établi à 3,2 milliards, soit 31 cents l'action, là où le consensus attendait seulement 14 cents.



