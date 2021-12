Amazon.com : Lance la région AWS Asie-Pacifique (Jakarta)

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services a annoncé aujourd'hui le lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Jakarta).



L'exploitation de la nouvelle région AWS Asie-Pacifique (Jakarta) va créer 24 700 emplois directs et indirects avec un investissement prévu estimé à 5 milliards de dollars dans l'économie locale. Cette nouvelle structure ajoutera également environ 10,9 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années au produit intérieur brut (PIB) de l'Indonésie.



' AWS est ravi d'annoncer sa nouvelle structure en Asie-Pacifique et d'aider les institutions indonésiennes, les startups innovantes et les entreprises leaders mondiaux à fournir des applications basées sur le cloud pour stimuler le développement économique dans tout le pays ' a déclaré Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel