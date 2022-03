Amazon.com : Eero lance deux nouveaux systèmes Wi-Fi

(CercleFinance.com) - eero, une société d'Amazon, a présenté aujourd'hui eero Pro 6E et eero 6+, des systèmes Wi-Fi prenant en charge des vitesses de réseau allant jusqu'à 2,3 Gbps (un gigabit filaire et 1,3 Gbps sans fil), et fournissant une couverture pour plus de 100 appareils simultanément.



Ces dispositifs offrent un accès à la bande 6 GHz nouvellement autorisée, ce qui garantit aux appareils de la maison de bénéficier des vitesses en gigabit, précise Amazon.



'Avec l'introduction d'eero Pro 6E et d'eero 6+ aux côtés de nos appareils existants de la série eero 6, nous franchissons une étape importante dans la fourniture de nos systèmes Wi-Fi les plus performants et les plus abordables', a déclaré Nick Weaver, co-fondateur et directeur général d'eero.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel