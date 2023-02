Amazon.com : Déçoit avec ses prévisions, l'action trébuche

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon chutait de plus de 6% vendredi dans les premiers échanges à Wall Street dans le sillage de prévisions de premier trimestre inférieures aux attentes des analystes.



Le géant de l'Internet a indiqué hier soir qu'il prévoyait d'enregistrer des ventes nettes comprises entre 121 et 126 milliards de dollars sur son premier trimestre, une fourchette dont la médiane n'atteint pas le consensus moyen de 125 milliards.



Son bénéfice opérationnel devrait quant à lui ressortir entre zéro et quatre milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, une prévision dont la médiane est là encore inférieure au consensus de 3,6 milliards de dollars.



Si les analystes estiment que ces prévisions prudentes ne font que refléter la réalité d'un environnement économique de plus en plus incertain, certains s'inquiètent des pressions qui s'exercent sur AWS, le pôle d'informatique dématérialisée ('cloud') du groupe de Seattle.



Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la filiale de cloud a bondi de 20%, confirmant la forte croissance dont bénéficie cette locomotive de l'activité.



Mais les analystes anticipaient mieux (+21%) et Amazon a prévenu que la croissance d'AWS devrait se situer autour de seulement 15% sur le premier trimestre de l'exercice en cours.



'On voit que le secteur du 'cloud' commence à pâtir des réductions de coûts amorcées par les entreprises', souligne-t-on chez BofA.



'Le ralentissement prévu chez AWS fait que ses perspectives n'atteignent même pas les prévisions établies par Wall Street', poursuit la banque new-yorkaise.



Pour ce qui concerne le quatrième trimestre, les performances publiées par Amazon se révèlent être un peu meilleures que prévu, avec un chiffre d'affaires ressorti en progression de 9%à 149,2 milliards de dollars.



Le groupe a par ailleurs fait état d'un bénéfice net trimestriel de 300 millions de dollars, contre 14,3 milliards de dollars, mais accuse une perte de 2,7 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2022 du fait des pertes (non-numéraires) essuyées sur son investissement dans Rivian Automotive.



Suite à cette publication, les analystes de Wells Fargo ont abaissé leur objectif de cours de 155 à 145 dollars, tandis que les équipes de Wedbush Securities ont ramené leur cible de 140 à 125 dollars.



A son cours actuel, l'action Amazon affiche une hausse de 28% depuis le début de l'année, mais se replie encore de 23% sur les 12 mois écoulés.



