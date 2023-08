Amazon.com : Collaboration entre AWS et GE Vernova

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité numérique de GE Vernova a signé un accord de collaboration stratégique (SCA) pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS), afin d'aider les entreprises industrielles et les services publics à accélérer leur transformation numérique à l'aide de solutions logicielles Proficy® basées sur le cloud.



L'activité numérique de GE Vernova et AWS vont créer une structure pour fournir des solutions logicielles Proficy sur AWS Marketplace, un catalogue numérique qui facilite la recherche, le test, l'achat et le déploiement de logiciels fonctionnant sur AWS.



Les deux sociétés collaborent sur 10 solutions logicielles de technologie opérationnelle (OT). Plusieurs sont désormais disponibles sur AWS Marketplace et/ou sont entièrement hébergés sur AWS. Ces solutions logicielles incluent Proficy Historian for Cloud, Proficy Smart Factory - Cloud OEE et MES, Proficy Operations Hub et Proficy Manufacturing Data Cloud.







