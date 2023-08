Amazon.com : Caméras de nouvelle génération chez Blink

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui la sortie de la nouvelle génération de sa gamme de caméras la plus vendue de tous les temps : Blink Outdoor 4, lancée par Blink, filiale d'Amazon.



Selon Amazon, Blink Outdoor 4 permet 'une qualité d'image élevée, une sensibilité améliorée à la faible luminosité et un champ de vision plus large considérablement amélioré par rapport à la génération précédente, tout en conservant jusqu'à deux ans d'autonomie de la batterie'.



' Les clients continuent d'apprécier la qualité d'image, la polyvalence et le prix abordable des caméras et des sonnettes Blink. En fait, nous avons constaté une augmentation de 41 % du nombre d'appareils Blink vendus d'une année sur l'autre, avec 60 % de nouveaux clients l'année dernière', a déclaré Mike Harris, directeur de l'exploitation chez Blink.



