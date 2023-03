Amazon.com : AWS fournisseur cloud préféré de Southwest Airlines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Amazon Web Services (AWS), appartenant à Amazon, a annoncé aujourd'hui avoir été désignée par la compagnie aérienne Southwest Airlines comme son fournisseur de cloud préféré alors que la compagnie aérienne développe actuellement son offre numérique.



La modernisation de la compagnie à grande échelle, accompagnée par AWS, s'inscrit dans un plan à long terme de Southwest Airlines visant à améliorer le voyage des passagers, optimiser les opérations et investir efficacement dans l'infrastructure des technologies de l'information (IT).



'Avec l'aide de la technologie et de l'expertise cloud de pointe d'AWS, nous lancerons des solutions numériques améliorées, un support client réactif et des opérations rationalisées à mesure que nous mettrons en oeuvre nos initiatives de transformation numérique', a commenté Lauren Woods, vice-présidente senior et responsable de l'information de Southwest Airlines Co.



