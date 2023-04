Amazon.com : AWS étoffe son service GuardDuty

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce trois nouvelles fonctionnalités pour son service de détection des menaces Amazon GuardDuty, fonctionnalités pour aider ses clients à protéger respectivement les conteneurs, les bases de données et les applications sans serveur.



GuardDuty fait partie d'un large éventail de services de sécurité AWS qui aident les clients à identifier les risques de sécurité potentiels, afin qu'ils puissent réagir rapidement, permettant aux équipes de sécurité de se concentrer sur les tâches les plus importantes.



'Arctic Wolf, Best Buy, GE Digital, Siemens et Wiz figurent parmi les dizaines de milliers de clients et partenaires qui utilisent Amazon GuardDuty', souligne la division de services informatiques d'Amazon.



