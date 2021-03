Altice b : SFR lance la 5G à Paris

(CercleFinance.com) - SFR continue d'étendre sa couverture et annonce activer, dès vendredi 19 mars, ses services 5G à Paris.



Dès l'allumage, la 5G va couvrir 80% de la population, cela exclusivement sur la bande des 3,5GHz qui offre les meilleurs débits, précise SFR.



Paris pourra désormais répondre aux besoins capacitaires inhérents à sa densité de population, et à sa force d'attraction aussi bien économique que touristique.



