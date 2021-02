Altice b : Nouveau directeur général chez RMC

(CercleFinance.com) - Karim Nedjari rejoint Altice Média et son comité de direction pour diriger la radio RMC à compter du 1er mars, fait savoir aujourd'hui Altice France.



Le nouveau venu aura pour mission de poursuivre et intensifier la relance de la radio RMC autour de ses piliers fondamentaux, INFO-TALK-SPORT et aura également la responsabilité de l'agence RMC Sport.



Après être passé par le Parisien puis avoir été chargé du lancement du quotidien sportif Aujourd'hui Sport, Karim Nedjari a rejoint Canal en 2010 comme directeur des rédactions football, rugby et omnisports.



Son arrivée témoigne de la volonté du groupe de s'appuyer sur des professionnels reconnus pour leur expertise et leur passion, assure Altice France.



