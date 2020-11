Altice b : Drahi lance une offre publique d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Next Private société contrôlée par Patrick Drahi lance son offre publique d'achat sur toutes les actions en circulation d'Altice Europe pour 4,11 euros par action en espèces, ont annoncé les sociétés.



La période de l'offre commence aujourd'hui et expire le 21 janvier 2021, sauf prolongation, ont déclaré les groupes dans un communiqué.



En septembre, Next Private - une société holding contrôlée par Drahi - a déclaré qu'elle achèterait toutes les actions ordinaires A et B du capital d'Altice Europe.



L'opération de 2,5 milliards d'euros représente une prime de 23,8% par rapport au prix de clôture du 10 septembre, un jour avant l'annonce de l'offre, et le conseil d'administration d'Altice soutient pleinement et recommande à l'unanimité l'offre.



Patrick Drahi, le fondateur d'Altice Europe, détient actuellement environ 77,5 % du capital du groupe européen de télécommunications. L'homme d'affaires a déclaré qu'il prévoit de retirer la société de la cote après la réalisation de l'offre.



