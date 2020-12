Altice b : Drahi augmente le prix de l'offre à 5,35 E

(CercleFinance.com) - Next Private société contrôlée par Patrick Drahi augmente le prix de l'offre de 4,11 E à 5,35 E par action en espèces.



Le prix de l'offre augmenté représente une prime de 61,1% sur le cours de clôture d'Altice Europe le 10 septembre 2020 de 3,32 E et une prime de 51,6% au prix moyen pondéré en volume d'Altice Europe pour les 180 jours jusqu'au 10 septembre 2020 inclus de 3,53 E.



Toutes les autres conditions de l'Offre restent les mêmes que celles annoncées le 24 novembre 2020.



Rappelons que Next Private société lance son offre publique d'achat sur toutes les actions en circulation d'Altice Europe. La période de l'offre expire le 21 janvier 2021, sauf prolongation.



Patrick Drahi a déclaré qu'il prévoit de retirer la société de la cote après la réalisation de l'offre.



