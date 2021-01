Altice b : Des actions pour la transition écologique

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du plan 'J'avance avec Altice' lancé en octobre dernier, Altice France annonce la mise en oeuvre de trois nouvelles actions:

- alimenter 50 % des sites télécoms en énergie renouvelable, notamment grâce à une association avec ekWateur fournisseur alternatif d'énergie français.

- placer l'environnement au coeur de la stratégie éditoriale des médias du groupe. La chaine BFM Business propose ainsi régulièrement une chronique dédiée à la RSE qui présente les enjeux environnementaux et sociétaux.

- signer un partenariat avec Les Eco Maires, une association composée d'élus et de collectivités locales, défenseurs de l'environnement et promoteurs du développement durable à tous les échelons territoriaux et de proximité avec les citoyens .



