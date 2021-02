Altice b : Altice Media annonce l'acquisition de AZUR TV

(CercleFinance.com) - Altice Media (maison-mère de BFM TV) annonce l'acquisition de AZUR TV, dans le cadre de sa stratégie d'investissement et de développement des chaînes en régions. L'acquisition est soumise à l'agrément du CSA.



Par ailleurs, BFM en régions prévoit aussi de s'agrandir début mars avec les lancements des chaînes BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud qui viendront compléter l'offre existante en région: BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral.





