Altice : Nouveaux investissements dans les Alpes-Maritimes

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'inauguration de boutiques SFR nouvellement emménagées en 'Content Store' à Saint-Laurent-du-Var et à Grasse, Altice France a présenté un point sur les investissements du groupe dans la région au niveau de ses réseaux Très Haut Débit fixe et mobile et de son réseau de distribution SFR.



Plus de 608 000 logements et locaux professionnels sont maintenant éligibles aux offres fibres SFR, répartis dans 65 communes des Alpes-Maritimes avec une qualité de service renforcée grâce au déploiement de la 4G+ dans 79 communes, de la 4G+ 300 Mbit/s dans 43 communes et de la 5G dans 34 communes.



Par ailleurs, depuis le début de l'année, 452 content stores ont été ouverts au niveau national dont 56 présents en région méditerranée.



