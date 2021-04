Altice : SFR renforce son réseau, avec Cisco

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cisco et SFR ont annoncé aujourd'hui d'importantes mises à jour de l'infrastructure réseau de SFR destinées à ' aider les entreprises de France à accélérer leur transformation numérique '.



SFR utilise ainsi la dernière génération de routeurs de Cisco ainsi que la technologie segment routing, afin de soutenir le développement des services 5G et IoT.



L'opérateur assure par ailleurs accélérer le déploiement de ses infrastructures Très Haut Débit, via la fibre, la 4G et la 5G.



' En étroite collaboration avec Cisco (...) nous avons réussi à renforcer notre infrastructure grâce à des technologies innovantes et évolutives, en un temps record et avec une qualité et une fiabilité sans précédent ', s'est réjoui Christophe Delaye, directeur exécutif Réseaux, Système d'information et Services de SFR.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.