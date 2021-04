Altice : SFR Business lance Cloud Agility

(CercleFinance.com) - SFR Business lance Cloud Agility, une offre d'infrastructure à la demande en Cloud privé à destination des PME et ETI, avec un haut niveau d'exigences de sécurité, de disponibilité et l'accompagnement nécessaire dans une démarche d'externalisation.



L'offre Cloud Agility est hébergée dans deux sites géographiquement distants, une architecture qui garantit au client une haute disponibilité de ses applications et de ses données en toutes circonstances.



' SFR Business a pour ambition de doubler d'ici 2024 le nombre de ses clients PME, lesdites PME constituant le socle de l'économie française', indique Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif entreprises.



