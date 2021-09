Altice : Nouvelle installation d'un NRO dans le Loiret

(CercleFinance.com) - Alice Europe annonce que Loiret Fibre, filiale de XpFibre (anciennement SFR FTTH), a installé aujourd'hui un nouveau noeud de raccordement optique (NRO) dans le Loiret, à Sennely, permettant ainsi de raccorder quelque 1600 logements et locaux professionnels des communes de Ménestreau-en-Villette, Sennely et Vannes-sur-Cosson.



Depuis mars, 26 NRO ont déjà été installés dans le département, avec l'objectif de généraliser l'accès au très haut débit dans le Loiret d'ici au printemps 2023.



A ce jour, plus de 80 000 habitations et locaux professionnels sont éligibles à la fibre dans 53 communes du département, précise Loiret Fibre.





