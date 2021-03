Altice : Lancement de campagnes de publicité segmenté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Altice Media lance ses premières campagnes de publicité segmentée et y intègre de la donnée tierce, annonce Altice aujourd'hui.



Depuis le 1er mars, Altice Media, à travers sa régie, propose en effet aux annonceurs des campagnes de publicité segmentée présentées comme 'les plus abouties du marché'.



Ce nouveau modèle publicitaire allie puissance du média TV et finesse du ciblage propre au digital, et apporte une proposition de valeur différente et plus qualitative que celles des grandes plateformes, décrit Altice.



Dans ce cadre, le groupe pourra s'appuyer à la fois sur des chaînes comme BFMTV, RMC Découverte ou RMC Story dont l'audience est puissante tout au long de la journée, ainsi que de chaînes régionales qui vont permettre à de nouveaux annonceurs, plus petits, d'accéder au média TV.



'Enfin et surtout, Altice Media est le premier acteur du marché à permettre aux marques d'intégrer de la donnée tierce', précise Altice.

' La publicité segmentée promet de nouveaux relais de croissance pour les annonceurs mais aussi les agences ; c'est une innovation utile pour tous', note Raphaël Porte, Directeur Général de la régie Altice Media Ads & Connect



