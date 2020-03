Altice : Hausse de +14,8% de l'EBITDA au T4

(CercleFinance.com) - Altice Europe annonce ce soir une hausse de +11,2% de ses revenus en comparaison annuelle au T4 2019 (+10,7% à taux de change constants), portés à 4,04 milliards d'euros.



De même, sur le dernier trimestre de l'année, l'EBITDA ajusté s'affiche en hausse de +14,8% en données publiées, et de +14,3% à taux de change constants. Il s'affiche ainsi à 1,5 milliard d'euros.



Sur l'ensemble de l'année, l'opérateur revendique une hausse de 5,9% des revenus (14,81 milliards d'euros), pour un EBITDA ajusté de 5,6 milliards d'euros (+9,4%).



'Pour l'année de l'année 2020, le groupe anticipe une accélération de ses revenus dans ses régions géographiques clés, une hausse des revenus et de l'EBITDA', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



