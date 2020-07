Altice : Credit Suisse reste neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste Credit Suisse confirme ce mercredi sa recommandation 'Neutre' sur le titre Altice Europe, accompagnée d'un objectif de cours de 4 euros.



'Nous pensons que les perspectives à court terme pour Altice Europe seront probablement dominées par un T2 difficile et une faiblesse à l'international. Mais nous prévoyons une amélioration à plus long terme', indique le broker.



