Altice : Crédit Suisse confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Altice a publié des résultats sur le 4ème trimestre 2019 supérieur au consensus de 2% et un EBITDA supérieur de 1% du consensus indique Crédit Suisse.



Altice n'a pas fourni de prévisions précises pour 2020, mais a fourni des commentaires haussiers sur la croissance et les perspectives du FCF, et a déclaré qu'il envisagerait des rachats d'actions et de la dette aux niveaux actuels.



' Mais à court terme, nous considérons ces résultats comme un soutien pour le titre, étant donné que l'entreprise semble en voie de continuer à se redresser ' indique le bureau d'analyses.



Crédit Suisse confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 4,4 E.



' Les principaux points positifs seraient le lancement d'un rachat de dette ou d'actions ou l'accélération du désendettement. Le principal risque est lié à la combinaison d'un effet de levier élevé (qui continue de ne pas baisser organiquement) et de l'absence de génération de FCF en 2020 ' rajoute Crédit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALTICE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok