Altice : 3 communes d'Eure-et-Loir dotées de la fibre

(CercleFinance.com) - XpFibre (ex-SFR FTTH) annonce poursuivre activement le déploiement de la fibre en Eure-et-Loir puisque trois nouvelles communes, Bazoches en Dunois, Nottonville et Péronville, ont été raccordées à la fibre ces dernières semaines.



'Les habitants et professionnels de ces communes peuvent désormais souscrire à un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix et ainsi bénéficier de services numériques complets et innovants', fait savoir XpFibre.



A l'heure actuelle, plus de 100 000 habitations et locaux professionnels dans 191 communes du département sont éligibles à la fibre, poursuit l'opérateur.



